Шойгу раскрыл потери техники ВСУ в ходе контрнаступления

Шойгу: ВСУ в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронемашин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате так называемого летнего контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тысячи бронемашин. Такие данные раскрыл глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании у президента России Владимира Путина. Его слова в понедельник, 16 октября, приводит ТАСС.

По данным Минобороны на 16 октября, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 12673 танка и других боевых бронированных машин противника.