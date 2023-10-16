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15:57, 16 октября 2023Россия

Шойгу рассказал Путину о российской линии обороны в ходе СВО

Глава МО Шойгу заявил, что РФ выстроила глубоко эшелонированную оборону на СВО

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) выстроила глубоко эшелонированную активную оборону. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал глава Минобороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

По словам Шойгу, такая оборона выстроена на всех направлениях СВО. Министр отметил, что в целом ситуация в зоне операции выглядит устойчиво и уверенно.

«Войска ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что смогут не только удержать позиции, но и продолжают реализацию тех планов, которые мы наметили», — заявил глава Минобороны.

Ранее Владимир Путин заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении: по его словам, они в восемь раз больше российских.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марк Леонов
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