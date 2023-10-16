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19:25, 16 октября 2023Силовые структуры

Снявший на видео изнасилование подростка педофил получил 9 лет колонии

В Оренбурге педофил, снявший изнасилование подростка на видео, получил 9 лет

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Оренбургской области суд приговорил 43-летнего жителя Илекского района, изнасиловавшего подростка, к девяти годам и одному месяцу колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в июне 2022 года мужчина напал на несовершеннолетнюю и под угрозой расправы над ней изнасиловал. Происходящее он снял на телефон и запретил подростку рассказывать кому-либо об этом.

Мужчину признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, с применением насилия к потерпевшему, соединенные с угрозой расправы»), статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»), статьи 119 («Угроза расправой, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали 44-летнего ранее судимого россиянина, обвиняемого в похищении и изнасиловании несовершеннолетней.

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    Илона Палей
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