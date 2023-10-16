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13:24, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Соловьев вспомнил об обещании «защищать свой народ» в Израиле

Ведущий Соловьев вспомнил об обещании воевать за Израиль в случае войны в стране

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», что отправился бы в Израиль «защищать свой народ», если бы в России не было спецоперации (СВО). Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Соловьев вспомнил, что в 2004 году в интервью одной из израильских газет обещал, что, если бы в Израиле началась война, он как еврей поехал бы туда. «Я вам больше скажу: мне 60 лет. Но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после этой ужасающей трагедии, которая произошла», — сказал он.

Ведущий добавил, что еще в 2004 году посол Израиля сказал, что он слишком старый, чтобы воевать в рядах израильской армии.

Утром 7 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ракетных обстрелах сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе. Позднее стало известно о переходе страны в состояние войны.

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    Олег Давыдов
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