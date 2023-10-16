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17:34, 16 октября 2023Мир

США заявили о недопустимости поражения Украины по экономическим причинам

Глава Минфина США Йеллен: Украина не должна проиграть по экономическим причинам

Фото: Julia Nikhinson / Pool via CNP / Globallookpress.com

Запад не должен позволить Украине проиграть по экономическим причинам. О недопустимости поражения Киева заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщает РИА Новости.

Йеллен подчеркнула, что Киев продемонстрировал способность добиваться успеха на поле боя. «Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам», — сказала она.

Министр добавила, что она и президент США Джо Байден вместе с двухпартийным большинством Конгресса США и американского народа будут добиваться за продолжение поддержки Украины.

Ранее глава Минфина США заверила, что Вашингтон может одновременно оказывать военную помощь Израилю и Украине. По ее словам, США, безусловно, могут позволить себе встать на сторону Израиля и поддержать его военные нужды, и в то же время должны поддержать Украину.

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    Семен Александров
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