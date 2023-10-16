США заявили о недопустимости поражения Украины по экономическим причинам

Глава Минфина США Йеллен: Украина не должна проиграть по экономическим причинам

Запад не должен позволить Украине проиграть по экономическим причинам. О недопустимости поражения Киева заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщает РИА Новости.

Йеллен подчеркнула, что Киев продемонстрировал способность добиваться успеха на поле боя. «Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам», — сказала она.

Министр добавила, что она и президент США Джо Байден вместе с двухпартийным большинством Конгресса США и американского народа будут добиваться за продолжение поддержки Украины.

Ранее глава Минфина США заверила, что Вашингтон может одновременно оказывать военную помощь Израилю и Украине. По ее словам, США, безусловно, могут позволить себе встать на сторону Израиля и поддержать его военные нужды, и в то же время должны поддержать Украину.