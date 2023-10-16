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14:03, 16 октября 2023Путешествия

Стали известны подробности аварии с российскими туристами в Приморье

Виновником аварии с российскими туристами в Приморье стал водитель автобуса

Почти все российские туристы, которые попали в ДТП с автобусом в Приморье, получили ранения. Подробностями произошедшего поделилось агентство РИА Новости.

Также стало известно, что виновником аварии стал водитель автобуса. Гражданин Китая превысил скорость, из-за чего транспортное средство съехало в кювет.

По последним данным агентства, в автобусе находился 51 пассажир, все — россияне. Уточняется, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, двоих спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся в Хасанском районе Приморского края. На месте происшествия работают спецслужбы, медики и очевидцы помогают пострадавшим.

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    Мария Борисова
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