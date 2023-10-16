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14:20, 16 октября 2023Культура

Стало известно о последних днях жизни Геннадия Гладкова

За четыре дня до смерти композитор Геннадий Гладков обращался к врачам

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Стало известно о последних днях жизни российского композитора и автора песен к мультфильму «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, за четыре дня до смерти музыкант обращался за помощью к врачам. Тогда медики диагностировали ему вегето-сосудистую дистонию — комплекс нарушений в работе вегетативной нервной системы, а также оказали помощь на дому.

Предварительной причиной смерти 88-летнего композитора названы проблемы с сердцем.

О смерти Геннадия Гладкова стало известно 16 октября. Музыкант скончался в своей квартире в Москве, расположенной на Садовой-Триумфальной улице.

Гладков обрел широкую известность, написав музыку к таким фильмам, как «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Голубой щенок» и другим. Композитор был автором песен в мультфильмах «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973).

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    Анастасия Астахова
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