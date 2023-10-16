Умер композитор Геннадий Гладков

На 89-м году жизни скончался композитор Геннадий Гладков

На 89-м году жизни скончался российский композитор Геннадий Гладков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, музыкант скончался у себя дома в Москве. По словам его помощника, причиной смерти композитора стал возраст.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года. В 1964 году окончил Московскую консерваторию, а спустя два года — аспирантуру. Дебютом композитора в кинематографе стал анимационный проект «Самый, самый, самый, самый» (1966).

Гладков обрел широкую известность, написав музыку к таким фильмам, как «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Голубой щенок» и другим. Являлся автором песен в мультфильмах «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973).