Стало известно о повреждении электроподстанции в Херсоне

В Минэнерго Украины сообщили о повреждении электроподстанции в Херсоне

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне оказалась повреждена электрическая подстанция. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что подстанция с рабочим напряжением 150 кВ была обесточена в результате ракетного удара 15 октября. «Без света оставались 130 тысяч потребителей», — добавили в Минэнерго, заверив, что к настоящему времени подача электричества была восстановлена.