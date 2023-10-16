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13:21, 16 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении электроподстанции в Херсоне

В Минэнерго Украины сообщили о повреждении электроподстанции в Херсоне

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне оказалась повреждена электрическая подстанция. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что подстанция с рабочим напряжением 150 кВ была обесточена в результате ракетного удара 15 октября. «Без света оставались 130 тысяч потребителей», — добавили в Минэнерго, заверив, что к настоящему времени подача электричества была восстановлена.

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    Алевтина Запольская
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