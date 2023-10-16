Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Днепропетровской области Лукашук: поврежден инфраструктурный объект

В Днепропетровской области в ночь на 16 октября в городе Никополь повреждены инфраструктурный объект, четыре линии электропередач и газопровод. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас электроснабжение отсутствует в 1400 домовладениях.

Ночью на 16 октября издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. В Кировоградской области сработали системы противовоздушной обороны.

Также сообщалось о взрывах в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон.