Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 16 октября 2023Бывший СССР

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Днепропетровской области Лукашук: поврежден инфраструктурный объект

Фото: Khmelnytskyi region administration / Reuters

В Днепропетровской области в ночь на 16 октября в городе Никополь повреждены инфраструктурный объект, четыре линии электропередач и газопровод. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас электроснабжение отсутствует в 1400 домовладениях.

Ночью на 16 октября издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. В Кировоградской области сработали системы противовоздушной обороны.

Также сообщалось о взрывах в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    На губернатора ХМАО написали заявление в полицию о дискредитации ВС России. Чем глава региона разозлила общественника?

    Путин захотел поговорить о единоборствах с Си Цзиньпином

    Российский комбайнер нашел обломки БПЛА во время сбора урожая

    «Газпром» кардинально изменил географию поставок сжиженного газа

    Российский подросток от скуки пригрозил поджечь отдел полиции и получил срок

    Российский пожарный попал под следствие за кражу бензина со служебных машин

    Путин рассказал о решении вопроса размежевания границ между Россией и КНР

    Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

    Филиппины заявили об обеспокоенности действиями КНР в Южно-Китайском море

    Стало известно об отмене губернаторских отставок до президентских выборов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости