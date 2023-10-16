Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:54, 16 октября 2023Бывший СССР

В трех областях Украины произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепре, Миргороде и Кропивницком
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Pixabay

В трех областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telgram-канале.

Отмечается, что взрывы были слышны в городе Днепре Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области и Кропивницком Кировоградской области.

Издание сообщает, что в Кировоградской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам. Также стало известно о взрывах в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон.

Накануне ночью серия взрывов произошла в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. 14 октября глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о громких взрывах в центре города.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал всех»: Лавров заявил, что Зеленский надоел Западу. В чем обвиняют украинского лидера союзники?

    Байден исключил перемирие в палестино-израильском конфликте в ближайшее время

    В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Стилист Лисовец дал рекомендации по подготовке новогоднего наряда

    Байден объяснил причину помощи США Украине

    Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

    В США призвали Зеленского нанять охрану

    В трех областях Украины произошли взрывы

    В США рассказали о страхе украинских властей

    Байден отказался считать необходимым участие США в конфликте на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости