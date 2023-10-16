В трех областях Украины произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепре, Миргороде и Кропивницком

В трех областях Украины на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telgram-канале.

Отмечается, что взрывы были слышны в городе Днепре Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области и Кропивницком Кировоградской области.

Издание сообщает, что в Кировоградской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам. Также стало известно о взрывах в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон.

Накануне ночью серия взрывов произошла в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. 14 октября глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о громких взрывах в центре города.