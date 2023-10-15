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04:12, 15 октября 2023Бывший СССР

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы

Серия взрывов произошла в подконтрольных Киеву районах Запорожской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Серия взрывов произошла в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. Ранее в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо заявил, что всех военнообязанных граждан страны призвали самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных.

14 октября глава городской военной администрации подконтрольного Украине Херсона Роман Мрочко сообщил о громких взрывах в центре города. «В центре города раздаются громкие взрывы. Находитесь в безопасных укрытиях», — предупредил он.

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