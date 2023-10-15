В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы
Серия взрывов произошла в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
Других подробностей не приводится. Ранее в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.
Ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо заявил, что всех военнообязанных граждан страны призвали самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных.
14 октября глава городской военной администрации подконтрольного Украине Херсона Роман Мрочко сообщил о громких взрывах в центре города. «В центре города раздаются громкие взрывы. Находитесь в безопасных укрытиях», — предупредил он.