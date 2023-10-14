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22:08, 14 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Администрация Херсона сообщила о взрывах в центре города

Фото: Pixabay

Глава городской военной администрации подконтрольного Украине Херсона Роман Мрочко в Telegram-канале сообщил о громких взрывах в центре города.

«В центре города раздаются громкие взрывы. Находитесь в безопасных укрытиях», — предупредил он.

Сообщается, что Херсон находится под обстрелом с левобережья. Позднее издание «Укринформ» со ссылкой на городскую администрацию сообщило, что взрывы также раздаются в прибрежных районах города.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области взрывами оказались повреждены предприятия и инженерное сооружение. Глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что повреждения получил объект в Херсоне, а также предприятие и территория инженерного сооружения в Херсонском районе.

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    Марина Совина
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