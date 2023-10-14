На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Администрация Херсона сообщила о взрывах в центре города

Глава городской военной администрации подконтрольного Украине Херсона Роман Мрочко в Telegram-канале сообщил о громких взрывах в центре города.

«В центре города раздаются громкие взрывы. Находитесь в безопасных укрытиях», — предупредил он.

Сообщается, что Херсон находится под обстрелом с левобережья. Позднее издание «Укринформ» со ссылкой на городскую администрацию сообщило, что взрывы также раздаются в прибрежных районах города.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области взрывами оказались повреждены предприятия и инженерное сооружение. Глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что повреждения получил объект в Херсоне, а также предприятие и территория инженерного сооружения в Херсонском районе.