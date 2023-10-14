В подконтрольной ВСУ части Херсонской области оказались повреждены предприятия

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении предприятий взрывами

В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области взрывами оказались повреждены предприятия и инженерное сооружение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он уточнил, что повреждения получил объект в Херсоне, а также предприятие и территория инженерного сооружения в Херсонском районе.

Ранее глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявлял о взрывах в Херсоне, оказавшемся «под плотным огнем».