На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Глава ГВА Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне раздаются взрывы. Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«Херсон — под плотным огнем... Взрывы раздаются периодически», — заявил он. Мрочко также напомнил жителям о необходимости соблюдать осторожность на открытом пространстве, особенно во время комендантского часа.

Ранее взрыв произошел в Днепропетровской области. По словам мэра города Кривой Рог Александра Вилкула, он прогремел в Криворожском районе. Градоначальник также уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.