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09:09, 13 октября 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о взрыве

В Днепропетровской области утром 13 октября прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Мэр города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что произошел взрыв в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется. Без потерь», — говорится в публикации градоначальника.

Ранее сообщалось о взрыве в Мелитополе. Уточнялось, что он прозвучал в 07:50. Как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наиболее громко взрыв слышали в районе улицы Кирова. Информацию об этом также подтвердил назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров.

12 октября стало известно о взрыве в районе Николаева. Во всем регионе была объявлена воздушная тревога.

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    Кристина Есикова
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