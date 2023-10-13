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08:20, 13 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Мелитополе

Рогов: в Мелитополе прозвучал взрыв

Фото: Russian Emergencies Ministry / Global Look Press

В Мелитополе прозвучал взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как сообщают мои земляки-мелитопольцы, около 07:50 в городе был слышен взрыв. Наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова», — написал он.

Информацию о взрыве также подтвердил назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров.

Днем ранее стало известно о взрыве в районе Николаева. Во всем регионе была объявлена воздушная тревога.

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    Алевтина Запольская
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