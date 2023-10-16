Стало известно об отбитой атаке ВСУ на запорожском направлении

Военкор Рожин: на запорожском направлении возле Вербового отбита атака ВСУ

На запорожском направлении на ореховском участке российским войскам удалось отбить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник понес потери в пехоте. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, с самого утра 16 октября противник начал штурм российских позиций в районе села Вербовое с применением бронетехники, но понес потери в пехоте и к 12 часам никакого успеха не добился.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что противник пытается закрепиться в лесопосадках для создания плацдарма. Обе стороны активно применяют артиллерию.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за прошедшие сутки Российская армия отбила две атаки противника под Вербовым. ВСУ потеряли технику.