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13:07, 16 октября 2023Бывший СССР

Стало известно об отбитой атаке ВСУ на запорожском направлении

Военкор Рожин: на запорожском направлении возле Вербового отбита атака ВСУ

Фото: Yevhen Titov / Reuters

На запорожском направлении на ореховском участке российским войскам удалось отбить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник понес потери в пехоте. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, с самого утра 16 октября противник начал штурм российских позиций в районе села Вербовое с применением бронетехники, но понес потери в пехоте и к 12 часам никакого успеха не добился.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что противник пытается закрепиться в лесопосадках для создания плацдарма. Обе стороны активно применяют артиллерию.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за прошедшие сутки Российская армия отбила две атаки противника под Вербовым. ВСУ потеряли технику.

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    Александр Слабиев
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