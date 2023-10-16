Стилисты перечислили визуально старящие вещи

Редакторы портала Best Life совместно со стилистами перечислили визуально старящие вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В списке оказались джинсы с резинкой на талии, изделия с яркими принтами и логотипами люксовых брендов. Кроме того, в данный перечень попала одежда с широкими подплечниками и велюровые спортивные костюмы. «Да, классический спортивный костюм — это хорошо, но, сделанный из велюра или махровой ткани словно относит нас к нулевым. С тех пор технология изготовления тканей прошла долгий путь, поэтому подумайте о переходе на более прочные материалы, чтобы придать образу современности», — посоветовала сертифицированный имидж-стилистка Элизабет Косич.

Помимо прочего, лишние годы могут прибавить вещи неоновых цветов и солнцезащитные очки в круглой оправе. Вдобавок дизайнер Зоэ Дюфур отметила джинсы-скинни. «Если вы не можете от них отказаться, то носите их с высокими ботинками и оверсайз-свитером на пуговицах», — порекомендовала спецалистка.

В августе блогерша Дейдра (фамилия неизвестна), специализирующаяся на теме модной индустрии, раскрыла распространенные ошибки, которые визуально старят женщин. В первую очередь инфлюэнсерша призвала отказаться от бесформенных предметов гардероба, которые напоминают пуховое одеяло. Помимо этого, женщина уточнила, что вещи, которые носились ими в молодости, сейчас могут смотреться непривлекательно.