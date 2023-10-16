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20:37, 16 октября 2023Из жизни

Учительница влюбилась в мошенника и лишилась 55 миллионов рублей

SCMP: в Китае женщина влюбилась в мошенника и перевела ему четыре миллиона юаней

Фото: Christin Hume / Unsplash

Учительница из Китая влюбилась в афериста и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

38-летняя жительница города Шанхай по фамилии Юань познакомилась с мошенником в сети в 2022 году. Преступник быстро сблизился с женщиной и завоевал ее доверие. Он вступил с Юань в отношения и пообещал, что женится на ней. Через некоторое время он предложил ей вложить деньги в проект, связанный с криптовалютой. Мошенник пообещал, что Юань разбогатеет, если послушается его.

Женщина поверила аферисту и в течение четырех месяцев переводила ему крупные суммы денег. Для этого Юань взяла кредит в банке под залог своей квартиры. Она отправила мошеннику в общей сложности четыре миллиона юаней (55 миллионов рублей).

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Вскоре полиция заметила подозрительные транзакции, которые совершала женщина, и призвала ее перестать переводить деньги аферисту. Юань, в свою очередь, отрицала, что отправляла крупные суммы мошеннику. Во время очередного допроса она заявила, что полиция оказывает на нее давление.

Юань заподозрила неладное только после того, как с ней связалась женщина, которую обманул тот же аферист. На этот раз учительница самостоятельно обратилась в полицию. Несмотря на это, женщина до конца не верила, что попалась на удочку мошенника. Она плакала и говорила, что собиралась выйти замуж за афериста.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мошенника, более полугода скрывавшегося от полиции, нашли на сайте знакомств. Мужчина выдавал себя за скотовода, что позволило ему получать кредиты от множества компаний.

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    Алиса Удовик
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