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20:03, 29 августа 2023Из жизни

Скрывавшегося от полиции мошенника нашли на сайте для знакомств

Suffolk Live: британский мошенник пользовался сайтом знакомств даже в бегах

Фото: Josh Withers / Unsplash

Мошенника из британского города Милденхолл, графство Саффолк, более полугода скрывавшегося от полиции, нашли на сайте знакомств. Об этом сообщает Suffolk Live.

Уэйн Паркер выдавал себя за скотовода, что позволило ему получать кредиты от множества компаний. Сумма кредитов составила более 765 тысяч фунтов (91,6 миллиона рублей). Британец редко возвращал долги, а если и делал это, то чеки, которые он отправлял, оказывались недействительными.

В феврале 2023 года он не явился в суд, после чего был выдан ордер на его арест. Как выяснила полиция, в бегах Паркер продолжал активно пользоваться сайтом знакомств и арендовал автомобили, предположительно, чтобы избежать внимания правоохранительных органов.

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«Мы настоятельно рекомендуем ему сдаться как можно скорее», — заявил глава Суффолкской торговой инспекции Грэм Крисп.

Ранее сообщалось, что 36-летняя жительница штата Флорида, США, выманила крупную сумму у пережившего холокост 87-летнего мужчины и была арестована. Мошенница познакомилась с пожилым мужчиной на сайте знакомств.

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    Алиса Дмитриева
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