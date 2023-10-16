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16:39, 16 октября 2023Из жизни

Трехлетняя девочка попросила читать ей на ночь инструкцию для кофеварки

Трехлетняя девочка из США предпочла инструкцию для кофеварки сказкам

Кадр: Megan Mordaunt / TikTok

Девочка из США попросила няню прочесть ей инструкцию для кофеварки вместо сказки на ночь. Об этом пишет People.

Мэг Мордан из города Шарлотт, штат Северная Каролина, работает няней и помощницей по хозяйству. Когда она укладывает подопечную спать, то всегда предлагает ей выбрать две книги для чтения на ночь. Обычно трехлетняя девочка выбирает сказки, однако не так давно она удивила няню тем, что предпочла инструкцию по использованию кофеварки. Девочка сама сходила на кухню и принесла буклет Мордан.

«Сначала я не могла перестать смеяться, когда она попросила меня об этом», — рассказала Мордан журналистам People. Няня предположила, что девочка заметила инструкцию на кухонном столе во время обеда. Она также добавила, что ее подопечная очень сообразительная, но ее родители пока не знают, есть ли у нее склонность к точным наукам и инженерии.

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Мордан решила снять видео, на котором она читает девочке инструкцию, потому что ей это показалось забавным. Позже она выложила ролик в социальную сеть TikTok. Видео быстро стало вирусным и набрало больше трех миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что в Китае семилетний ученик начальной школы украл пиво у родителей и напоил им одноклассников. Дети опьянели и заснули в классе.

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    Антонина Черташ
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