Семилетний мальчик принес в школу пиво и напоил им одноклассников

The Straits Times: в Китае мальчик принес пиво в школу и напоил одноклассников

В Китае семилетний ученик начальной школы украл пиво у родителей и напоил им одноклассников. Об этом сообщает The Straits Times.

Мальчик из города Сямынь взял две бутылки фруктового пива из холодильника без ведома родителей и принес его в школу. В учебном заведении он выпил слабоалкогольный напиток вместе с несколькими одноклассниками. Они опьянели и заснули на партах.

Вскоре о произошедшем стало известно учительнице детей. Она рассказала об этом матери напоившего одноклассников мальчика. Женщина извинилась за поступок сына и заявила, что не знала, что он принес в школу алкоголь.

Позже она написала в сети, что так сильно разозлилась на мальчика, что избила его дома. Женщина била ребенка вешалкой, пока та не сломалась.

Многие комментаторы отметили, что родителям следует уделять мальчику больше внимания. Другие осудили женщину за то, что она подвергла сына физическому насилию.

Ранее сообщалось, что в Таиланде ученица седьмого класса родила в туалете и выбросила новорожденного ребенка в мусорное ведро. У девочки начались схватки в автобусе во время школьной экскурсии.