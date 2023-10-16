Вышел новый трейлер мультфильма «Желание» от Disney

Опубликован новый трейлер мультфильма «Желание» студии Disney

Вышел новый трейлер мультфильма «Желание», который выйдет на экраны 22 ноября. Видео опубликовано на YouTube-канале студии Disney.

Картина расскажет о девушке Аше из королевства Росас, которым правит король Магнифико, способный осуществлять желания людей. В ролике можно услышать одну из песен главной героини — This Wish.

Режиссерами проекта выступили Крис Бак и Фон Вирасунторн. Сценарий написала Дженнифер Ли совместно с Эллисон Мур.

Ранее вышел второй трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Сюжет ленты повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями.