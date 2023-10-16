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19:38, 16 октября 2023Культура

Вышел новый трейлер мультфильма «Желание» от Disney

Опубликован новый трейлер мультфильма «Желание» студии Disney

Вышел новый трейлер мультфильма «Желание», который выйдет на экраны 22 ноября. Видео опубликовано на YouTube-канале студии Disney.

Картина расскажет о девушке Аше из королевства Росас, которым правит король Магнифико, способный осуществлять желания людей. В ролике можно услышать одну из песен главной героини — This Wish.

Режиссерами проекта выступили Крис Бак и Фон Вирасунторн. Сценарий написала Дженнифер Ли совместно с Эллисон Мур.

Ранее вышел второй трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. Сюжет ленты повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями.

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    Сергей Равин
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