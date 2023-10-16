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20:11, 16 октября 2023Силовые структуры

Трое курьеров-аферистов забрали у россиян более 1,5 миллиона рублей и попались

В Краснодаре суд приговорил 3 курьеров к условному сроку за работу с аферистами

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Краснодаре суд приговорил 18-летнего Дениса Примакова и 17-летних Тимофея Котелевского и Дмитрия Антропова к лишению свободы условно за работу курьерами телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Срок наказания варьируется от года до двух лет. Осужденные признаны виновными по двум частям статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Молодые люди во всем сознались.

При назначении наказания суд учел, что Котелевский и Антропов — несовершеннолетние студенты колледжа, которые пришли в полицию с явкой с повинной. У всех троих также есть положительные характеристики, а преступление они совершили впервые. По мнению правоохранителей, исправление подсудимых возможно без реальной изоляции от общества.

По версии следствия, Антропов получал через интернет информацию об адресе, откуда нужно забрать деньги. К этому делу он привлек Примакова и Котелевского. Молодые люди оставляли себе 10 процентов от суммы, а остальное переводили на указанный куратором счет.

В октябре 2022 года по указанию куратора они забрали пакет с миллионом рублей у жителя Краснодара, который думал, что его внучка совершила ДТП и пострадавшая в нем нуждается в операции. Подсудимые оставили себе 100 тысяч рублей. Антропов из них забрал себе 50 тысяч рублей, а Примаков и Котелевский — по 25 тысяч рублей.

Таким же способом подсудимые у обманутых людей забрали 500 и 90 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Костроме местная жительница задержала курьера онлайн-аферистов и удерживала его до приезда полиции.

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    Варвара Митина
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