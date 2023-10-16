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05:37, 16 октября 2023Мир

В США заявили об ослаблении армии из-за Украины

Генерал ВС США в отставке Болдук заявил об ослаблении армии из-за Украины

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Генерал армии США в отставке Дон Болдук заявил, что военная помощь Вашингтона Киеву истощила собственные запасы страны. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News, который транслировался на YouTube.

Болдук заявил об ослаблении американской армии из-за Украины и подчеркнул, что по этой причине военные не могут принять участие в других конфликтах. По его мнению, этот сигнал является тревожным и прискорбным.

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«За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно», — подчеркнул он.

Военный добавил, что последние годы американские власти думают обо всем, кроме «способов вести и выигрывать войны».

Ранее президент США Джо Байден высказался о поддержке Украины и Израиля фразой «кто, если не мы». По его словам, к Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.

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    Марина Совина
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