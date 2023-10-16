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10:30, 16 октября 2023Силовые структуры

Трое россиян избили инвалида топором и кочергой ради семи тысяч рублей

Россияне избили инвалида топором, доской и кочергой и получили срок

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Свердловской области трое россиян получили срок от семи до восьми с лишним лет лишения свободы за нападение на инвалида. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает Е1.ru.

По данным издания, злоумышленники хотели выпить алкоголь, а потому выбрали наиболее доступную, на их взгляд, цель — проживавшего в селе инвалида. Мужчины ворвались в дом и принялись избивать потерпевшего всем, что попадется под руку. В дело пошли кочерга, топор и доска. В итоге злоумышленники смогли разжиться ценными вещами и семью тысячами рублей.

В Краснодаре суд приговорил к принудительным работам мужчину, который напал на ребенка-инвалида, гулявшего на детской площадке.

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    Владимир Седов
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