Трое россиян избили инвалида топором и кочергой ради семи тысяч рублей

Россияне избили инвалида топором, доской и кочергой и получили срок

В Свердловской области трое россиян получили срок от семи до восьми с лишним лет лишения свободы за нападение на инвалида. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает Е1.ru.

По данным издания, злоумышленники хотели выпить алкоголь, а потому выбрали наиболее доступную, на их взгляд, цель — проживавшего в селе инвалида. Мужчины ворвались в дом и принялись избивать потерпевшего всем, что попадется под руку. В дело пошли кочерга, топор и доска. В итоге злоумышленники смогли разжиться ценными вещами и семью тысячами рублей.

В Краснодаре суд приговорил к принудительным работам мужчину, который напал на ребенка-инвалида, гулявшего на детской площадке.