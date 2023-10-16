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11:18, 16 октября 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно внести пять видов удобрений в почву

Агроном Коврижных: осенью лучше всего удобрить почву навозом и торфом

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Владельцев дачных участков призвали срочно внести один из пяти видов удобрений в почву этой осенью. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее цитируют «Белновости».

По словам эксперта, одной из важнейших осенних процедур на даче является повышение плодородности почвы за счет внесения удобрений. В качестве примера лучших подкормок на осень она назвала перегной и компост, улучшающие структуру почвы, а также минеральные удобрения, способные обеспечить ее фосфором и калием. Другой вариант удобрения на осень, который вносится под перекопку и вспашку — навоз. Коврижных отметила, что он насытит почву кальцием и магнием. Специалист также отметила, что сделать землю более рыхлой поможет такая подкормка, как торф, а снизить кислотность позволит известкующая добавка. К последней категории она отнесла муку, мел, золу и гашеную известь.

В октябре Коврижных предложила дачникам приготовить удобрение на основе варенья.

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    Полина Кислицына
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