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13:27, 16 октября 2023Силовые структуры

Рядовой осужден на пять лет за самовольный уход со службы в Российской армии

В Томске суд дал 5,5 года колонии рядовому за уклонение от службы

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года рядового Васильева за самовольный уход со службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что 15 декабря 2022 года рядовой самовольно оставил расположение воинской части и уехал домой. 17 апреля 2023 года он явился в военкомат и сдался. Виновным признал себя полностью.

8 августа сообщалось, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление воинской части. Он служил в центральной части России и в феврале 2023 года прибыл в Красноярский край в отпуск, но не вернулся в воинскую часть после его окончания.

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    Любовь Ширижик
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