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09:51, 8 августа 2023Силовые структуры

Российского военного осудили на пять лет колонии за самоволку

В Красноярске суд приговорил военного к 5 годам колонии за самоволку

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Из материалов дела следует, что военный, служивший в центральной части России, в феврале 2023 года прибыл в Красноярский край в отпуск, но не вернулся в воинскую часть после его окончания. Только в мае он добровольно явился в комендатуру и сдался.

4 августа сообщалось, что Иркутский гарнизонный военный суд приговорил старшину Алексея Сысоева, оставившего без разрешения воинскую часть, к двум годам колонии общего режима. Следствие и суд установили, что мужчина решил отдохнуть от исполнения обязанностей. 2 апреля он самовольно уехал в Иркутскую область. Через три недели, 28 апреля, старшина добровольно прибыл в комиссариат.

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    Любовь Ширижик
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