Вступил в силу особый порядок въезда граждан Украины в Россию

С 16 октября украинцы начнут въезжать в Россию только через два пункта пропуска

Украинские граждане теперь могут въехать на территорию Россию только через два пункта пропуска — автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево, пишет РИА Новости.

Новый порядок въезда вступил в силу с полуночи понедельника, 16 октября. Правила въезда в РФ касаются граждан Украины от 14 лет и старше. Кроме того, их должны соблюдать жители Украины младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

При этом правила не касаются несовершеннолетних до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

Особый порядок въезда в Россию для граждан Украины был утвержден 6 октября. Отмечалось, что это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей России.