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10:43, 16 октября 2023Мир

Умер ставший лауреатом Нобелевской премии мира бывший президент Финляндии

Умер экс-президент Финяндии Ахтисаари, ставший лауреатом Нобелевской премии мира

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте финского президента.

«Президент Мартти Ахтисаари скончался 16 октября 2023 года в 6:40 утра в Хельсинки. Президенту Ахтисаари на момент смерти было 86 лет», — заявили в пресс-службе.

В свою очередь, нынешний президент страны Саули Ниинисте выразил свои соболезнования по поводу кончины Ахтисаари, отметив его вклад в успешную интеграцию Финляндии в Европейский союз (ЕС) . «Он был президентом времен перемен, который привел Финляндию в глобальную эру ЕС», — сказал Ниинисте.

Ахтисаари получил Нобелевскую премию мира в 2008 году за свою миротворческую деятельность. Экс-президент возглавлял миссию ООН в Намибии в 1980-ые годы, руководил миссией по преодолению последствий войны в Ираке в 1991 году, был одним из переговорщиков во время войны в Югославии, выступал в качестве посредника по урегулированию многолетнего вооруженного конфликта между центральным правительством и сепаратистами на индонезийском острове Суматра, а также входил в спецкомиссии ООН для расследования действий израильской армии в Палестинской автономии в 2002 году.

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    Глеб Бажуткин
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