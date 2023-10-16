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21:14, 16 октября 2023Культура

Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Заслуженный артист России Александр Готгельф умер на 75-м году жизни

Фото: Российский национальный оркестр

Ушел из жизни заслуженный артист России виолончелист Александр Готгельф. Ему было 74 года. О его смерти сообщает Российский национальный оркестр (РНО) в своем Telegram-канале.

«Александр Львович — один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр», — говорится в сообщении.

Причина смерти Готгельфа не называется. О месте и даже прощания с артистом также пока не сообщается.

Александр Готгельф родился в 1948 году. Он окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Служил в Российском национальном оркестре с момента его основания в 1990 году. Был участником сольных и камерных концертов.

Ранее сообщалось, что клавишник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин умер в Москве. Телесных повреждений на теле музыканта не было обнаружено. Причиной смерти 36-летнего артиста названа сердечная недостаточность.

Екатерина Подвигина
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Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

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