Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Заслуженный артист России Александр Готгельф умер на 75-м году жизни

Ушел из жизни заслуженный артист России виолончелист Александр Готгельф. Ему было 74 года. О его смерти сообщает Российский национальный оркестр (РНО) в своем Telegram-канале.

«Александр Львович — один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр», — говорится в сообщении.

Причина смерти Готгельфа не называется. О месте и даже прощания с артистом также пока не сообщается.

Александр Готгельф родился в 1948 году. Он окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Служил в Российском национальном оркестре с момента его основания в 1990 году. Был участником сольных и камерных концертов.

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