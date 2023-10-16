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09:13, 16 октября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 17 рейсов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В трех московских аэропортах в понедельник, 16 октября, произошла отмена и задержка 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково вылетят не по плану пять самолетов, еще шесть рейсов отменено. Тем временем в Домодедово задержали вылеты пять рейсов, а в Шереметьево — один.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другой стране. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Мале (Мальдивы) в Москву.

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    Марина Черняк
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