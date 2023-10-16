В Челябинске открыли самую большую в Европе площадку для байкеров

В Челябинске открыли самую большую в Европе площадку для заездов мотоджимхана

В Челябинске открыли самую большую в Европе площадку для заездов мотоджимхана — соревнования, в котором байкеры маневрируют на асфальтовой площадке среди препятствий. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Таким образом, площадь нового тренировочного поля составила 1,1 гектара, для его покрытия использовали асфальт с повышенным содержанием битума. Отмечается, что таких размеров достаточно для соревнований мирового уровня. Кроме того, здесь можно будет проводить турниры городского, областного и федерального уровней.

«Приятно осознавать, что наш город показывает достойный пример для организации молодежи и студентов, высокий стандарт организации спортивных мероприятий любых уровней», — высказался директор комплекса «Трасса 74» Сергей Ефимов.

По его словам, на площадке уже провели 16 открытых тренировок и более 100 индивидуальных занятий по контраварийной подготовке мотоциклистов.

В сентябре байкеры Антон и Ксения из Карабаша сыграли свадьбу на мотофестивале, который проводился в честь закрытия байкерского сезона. Церемония состоялась на сцене. Молодожены поцеловались, и им на головы надели шлемы. Затем другие байкеры вручили невесте подарок — новый мотоцикл.