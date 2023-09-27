Байкеры из Карабаша сыграли свадьбу на мотофестивале в честь закрытия сезона

Байкеры из Карабаша Антон и Ксения сыграли свадьбу на закрытии сезона

Байкеры Антон и Ксения из Карабаша сыграли свадьбу на мотофестивале, который проводился в честь закрытия байкерского сезона. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

На главной площади собрались мотоциклисты из разных городов Челябинской области, а также их товарищи из Екатеринбурга и Москвы. Всего было около 400 человек. «Идея отметить свадьбу на фестивале пришла случайно. Дело в том, что мы занимались организацией закрытия мотосезона и решили, что нам сложно будет собрать в одно время и в одном месте столько наших друзей», — рассказал организатор фестиваля Антон Душка.

Церемония состоялась на сцене. Молодожены поцеловались, и им на головы надели шлемы. Затем другие байкеры вручили невесте подарок — новый мотоцикл. Невеста с голубыми волосами была одета в белое платье, однако после официальной части бракосочетания она надела косуху.

В июле в Амурском краеведческом музее в Благовещенске открылась выставка «Hapяд невесты — 100 лет истории». В экспозицию вошли около 30 экспонатов, среди них есть наряды и аксессуары начала, середины и конца XX века.