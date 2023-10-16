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15:03, 16 октября 2023Мир

В ФРГ введут контроль на трех границах из-за нелегальных мигрантов

Глава МВД Фезер: ФРГ введет контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Германии намерены ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за увеличения потока нелегальных мигрантов. Об этом пишет Die Welt.

Сообщается, что глава МВД Германии Нэнси Фезер в скором времени обсудит детали этого дела с коллегами из трех стран. Кроме того, готовится извещение для Брюсселя, который необходимо уведомить, если стационарный контроль будет введен.

На данный момент стационарные посты действуют в Германии только на границе с Австрией.

Ранее Фезер предложила усилить меры по надсмотру за транзитом мигрантов на границах с Польшей и Чехией. По ее словам, дополнительный контроль должен сопровождаться наблюдением за всей приграничной территорией посредством выборочного досмотра.

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    Дарья Балацкая
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