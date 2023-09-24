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02:53, 24 сентября 2023Мир

В Германии захотели усилить пограничный контроль на границах с Польшей и Чехией

Welt:Германия планирует усилить контроль на границах с Польшей и Чехией

Фото: REUTERS / Joachim Herrmann

Германия захотела усилить контроль на границах с Чехией и Польшей из-за миграционного кризиса. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью изданию Welt am Sonntag.

«Подобный дополнительный контроль должен сопровождаться наблюдением за всей приграничной территорией посредством выборочного досмотра», — отметила она.

Нэнси Фезер предложила усилить меры по надсмотру за транзитом мигрантов на границах с этими странами. Она также высказалась в интервью за то, чтобы немецкие пограничники могли действовать на территории Чехии.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала свою возможность принимать мигрантов, в том числе из-за притока беженцев с Украины.

По его словам, ФРГ, принявшая «треть от всего числа в Евросоюзе» мигрантов из стран Ближнего Востока и более миллиона беженцев с Украины, переживает «чрезвычайную ситуацию». Политик также подчеркнул необходимость установления более строгого контроля за внешними границами Евросоюза.

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    Марина Совина
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