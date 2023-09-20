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10:09, 20 сентября 2023Мир

Германия признала чрезвычайную ситуацию с притоком мигрантов

Президент ФРГ Штайнмайер: Германия на грани возможностей по приему мигрантов
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Globallookpress.com

Германия исчерпала свою возможность принимать мигрантов, в том числе из-за притока беженцев с Украины. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Германия, как и Италия, на грани своих возможностей по приему мигрантов», — заявил Штайнмайер. По его словам, ФРГ, принявшая «треть от всего числа в Евросоюзе» мигрантов из стран Ближнего Востока и более миллиона беженцев с Украины, переживает «чрезвычайную ситуацию».

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Президент также подчеркнул необходимость установления более строгого контроля за внешними границами Евросоюза, более справедливой системы распределения прибывающих в Европу мигрантов, а также более эффективной борьбы с нелегальными перевозчиками людей.

Ранее немецкая полиция сообщила, что среди задержанных контрабандистов, которые занимались отправкой мигрантов на территорию Германии, оказалось рекордное количество украинцев.

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    Глеб Бажуткин
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