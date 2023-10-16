В Госдуме предложили разрешить осужденным по тяжкой статье работать педагогами

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий осужденным за ряд тяжких и особо тяжких преступлений работать педагогами и тренерами. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты.

Разрешение предлагается выдавать осужденным спустя десять лет после освобождения. Отмечается, что преступление не должно быть связано с насилием и расправами над членами семьи или несовершеннолетних. При этом у экс-заключенных не должно быть новых проблем с законом. Также желающие стать преподавателем должны быть вовлечены в благотворительную и общественную деятельность.

Допуск к преподаванию, согласно законопроекту, будет возлагаться на комиссию по делам несовершеннолетних

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил осужденному не оплачивать услуги адвоката по назначению.