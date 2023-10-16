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15:50, 16 октября 2023Россия

В ХМАО решили проблему с обмундированием военных после скандала с губернатором

В ХМАО решили проблему со снаряжением для военных после заявлений Комаровой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) заявили, что решили проблему с обмундированием военных, которых отправили в зону специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщила пресс-служба главы региона изданию «Подъем».

15 октября глава региона Наталья Комарова провела встречу с жителями Нижневартовска. Жена участника специально военной операции (СВО) пожаловалась, что ее мужу не выдают обмундирование и амуницию, которые обязаны выдавать по контракту. Губернатор заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению спецоперации.

В пресс-службе рассказали, что с середины сентября по середину августа военным не выдавали индивидуальный пакет мобилизованного, так как в этот период происходила закупка этих предметов. Там также уточнили, что власти знают имена всех тех мобилизованных граждан, которые недополучили снаряжение.

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«Представители Югры выдадут ИПМ по месту службы военнослужащих, по возможности, как можно быстрее. Сейчас ИПМ доставили на склад временного хранения, находящийся недалеко от зоны проведения СВО», — заявили в пресс-службе.

Слова Комаровой вызвали общественный резонанс. Общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал на Комарову заявление в полицию, обвинив ее в дискредитации Вооруженных сил России. Она сказала, что регион не «готовился к этой войне», так как «она нам не нужна».

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