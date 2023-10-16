В ХМАО решили проблему с обмундированием военных после скандала с губернатором

В ХМАО решили проблему со снаряжением для военных после заявлений Комаровой

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) заявили, что решили проблему с обмундированием военных, которых отправили в зону специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщила пресс-служба главы региона изданию «Подъем».

15 октября глава региона Наталья Комарова провела встречу с жителями Нижневартовска. Жена участника специально военной операции (СВО) пожаловалась, что ее мужу не выдают обмундирование и амуницию, которые обязаны выдавать по контракту. Губернатор заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению спецоперации.

В пресс-службе рассказали, что с середины сентября по середину августа военным не выдавали индивидуальный пакет мобилизованного, так как в этот период происходила закупка этих предметов. Там также уточнили, что власти знают имена всех тех мобилизованных граждан, которые недополучили снаряжение.

«Представители Югры выдадут ИПМ по месту службы военнослужащих, по возможности, как можно быстрее. Сейчас ИПМ доставили на склад временного хранения, находящийся недалеко от зоны проведения СВО», — заявили в пресс-службе.

Слова Комаровой вызвали общественный резонанс. Общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал на Комарову заявление в полицию, обвинив ее в дискредитации Вооруженных сил России. Она сказала, что регион не «готовился к этой войне», так как «она нам не нужна».