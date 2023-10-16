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11:27, 16 октября 2023Мир

В Израиле опровергли информацию о прекращении огня в Газе

Канцелярия Нетаньяху опровергла информацию о гуманитарном прекращении огня

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

В Израиле опровергли информацию о гуманитарном прекращении огня с 09:00 в секторе Газа. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в социальной сети X.

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о введении пятичасового режима прекращения огня в южных районах сектора Газа. Сообщается, что данная мера была принята для того, чтобы в Газу доставили гуманитарную помощь, а иностранные граждане могли покинуть анклав.

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    Дарья Балацкая
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