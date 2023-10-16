Al Arabiya: пятичасовой режим прекращения огня ввели на юге Газы

Пятичасовой режим прекращения огня ввели в южных районах сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al Arabiya.

По данным журналистов, эта мера принята для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть анклав. Кроме того, в течение пяти часов в Газу должна быть направлена гуманитарная помощь.

Ранее Израиль доложил США о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа.

В ООН заявили о недопустимой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Организация уточнила, что там заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал к освобождению пленных, деблокаде сектора Газа, пропуску гуманитарной помощи, а также защите мирного населения и гражданской инфраструктуре в анклаве.