В Киев приехала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины

В Киев прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Прицкер

В Киев с визитом приехала спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Об этом на своей странице в соцести X (бывшая Twitter) сообщила посол Соединенных Штатов в республике Бриджит Бринк.

Дипломат сопроводила публикацию фотографией, на которой запечатлен момент встречи Прицкер на железнодорожном вокзале.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время встречи они, в частности, обсудили ужесточение санкций против России, а украинский лидер указал на важность направления замороженных российских активов на восстановление республики.