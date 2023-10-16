В Петербурге первокласснику сломали позвоночник на перемене

В Петербурге трое первоклассников на перемене сломали позвоночник однокласснику

В Санкт-Петербурге трое первоклассников в гимназии, расположенной на улице Аэродромной, на перемене сломали позвоночник однокласснику. Об этом сообщили в городской прокуратуре в Telegram-канале.

По данным ведомства, мальчики схватили семилетнего одноклассника за ноги и за руки, после чего бросили спиной об стол.

Школьника отвезли в больницу, там ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

По факту случившегося организовали проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, резюмировали в ведомстве.

2 октября сообщалось, что в Ульяновске трое школьников испугались сработавшей в образовательном учреждении сигнализации и переломали себе ноги.

Всем пострадавшим по 11 лет. Предварительно удалось установить, что сирена сработала из-за короткого замыкания. Минпросвещения проводило проверку.

