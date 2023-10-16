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06:49, 16 октября 2023Россия

В России предложили закрепить охрану голоса наравне с изображением

«Известия»: в РФ хотят закрепить в ГК охрану голоса наравне с изображением

Фото: Unsplash.com

В России предложили закрепить охрану голоса в Гражданском кодексе наравне с изображением. Об этом «Известиям» рассказал зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Сенаторы занимаются разработкой законопроекта, который закрепит понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта. С помощью этой технологии можно сгенерировать речь человека без его участия.

Инициатива также предполагает введение ответственности за создание несогласованной с гражданином аудиодорожки, уточнил Шейкин.

В настоящее время в статье 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет только об охране изображения гражданина. При внесении предложенных сенаторами изменений владелец голоса сможет потребовать удалить запись из открытого доступа, если она размещалась без его согласия.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит клиентам банков оформить самозапрет на выдачу кредитов. Как отмечают авторы документа, оформление запрета на оформление займов позволит снизить риски мошенничества с получением кредитов с помощью украденных персональных данных.

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    Марина Совина
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