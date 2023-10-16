Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:14, 16 октября 2023Экономика

В России призвали ограничить дилерские комиссии при продаже машин

«Известия»: в РФ призвали ограничить размер комиссий дилеров при продаже машин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал ограничить размер дилерской комиссии при продаже машин в кредит. С такой просьбой организация обратилась к вице-премьеру России Денису Мантурову, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Центробанку. Об этом сообщают «Известия».

В НАС отметили, что большая часть автомобилей, как новых, так и с пробегом, приобретается в кредит. В среднем новое авто обходится в 3,13 миллиона рублей, подержанного — чуть более миллиона рублей.

Автомобильный союз отметил, что автокредиты становятся все дороже, но этому способствует не только повышение ключевой ставки Центробанка, но и комиссия за оформление займа у крупных автодилеров. Она может достигать девяти процентов от размера кредита.

При этом заем рассчитывается с учетом дополнительных продуктов и услуг на сотни тысяч рублей, что также увеличивает комиссию дилера, уточнил вице-президент НАС Антон Шапарин.

Он заявил, что навязывание дополнительных опций известно всей стране, хотя это нарушает закон «О защите прав потребителя». И введение штрафа в 40 тысяч рублей не решит проблему, дилеры заложат ее в сумму покупки в качестве еще одного «допа», добавил Шапарин.

Он призвал запретить установку любого оборудования и проведение работ до продажи автомобиля, эти услуги можно будет заказать после оплаты машины. Кроме того, следует ограничить предельный размер комиссии за автокредит у дилера, чтобы он составлял не более четырех процентов.

НАС предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за повторное навязывание дополнительных товаров и услуг, а за систематическое – вплоть до уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что автомобили в России резко подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля. С 1 августа рекомендованные розничные цены изменились у 127 комплектаций машин.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгороде похоронили семью раненного при атаке дрона журналиста Sputnik. Он по-прежнему остается в коме

    В России призвали ограничить дилерские комиссии при продаже машин

    Путин заявил о попытках России урегулировать конфликт на Украине после 2014 года

    Путин высказался об основе мирных договоренностей между Россией и Украиной

    Путин озвучил соотношение потерь при контрнаступлении ВСУ

    Путин оценил возможность урегулирования конфликта на Украине

    Врачи предупредили об одном риске секса в пожилом возрасте

    Женщина схватила полицейского за гениталии и объяснила это поиском опоры

    Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа

    В России предложили закрепить охрану голоса наравне с изображением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости