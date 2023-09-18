В России резко подорожали автомобили

НАПИ: автомобили в России подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля

Автомобили в России резко подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля. Об этом со ссылкой на данные Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) сообщает «Коммерсантъ».

С 1 августа рекомендованные розничные цены (РРЦ) изменились у 127 комплектаций машин, в то время как в июле пересматривали стоимость лишь 52 модификаций. Так, «Москвич 3» и «Москвич 3Е» подорожали на 10,1-11 процента, а УАЗ «Патриот» — на 8,3 процента соответственно.

По словам генерального директора «Автодома» Андрея Ольховского, в сентябре и октябре цены продолжат расти, так как не все импортеры включили увеличившийся утильсбор в стоимость машин. Директор «Рольф Юг» и «Рольф Вешки» Николай Иванов добавил, что актуальная стоимость автомобилей «не отыграла разницу курса валют, как и новую ставку утильсбора».

Цены продолжат расти, несмотря на стабилизацию курса рубля, отметил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. По его мнению, сильнее всего будут дорожать автомобили, ввозимые по параллельному импорту, так как автопроизводители из КНР, запустившие дилерские сети в России, проводят «достаточно сдержанную ценовую политику».

Ранее Росстат подсчитал, что в августе 2023 года средняя цена нового российского автомобиля достигла рекорда. За месяц стоимость новой отечественной машины увеличилась в среднем на 1,1 процента — и впервые поднялась до одного миллиона и пяти тысяч рублей. За год подорожание составило 4,4 процента. В то же время цены на авто иностранных брендов увеличились на 2,1 процента, и подскочили на 18 процентов за год — до рекордных 2,3 миллиона рублей.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, наличие китайских автомобилей не смогло решить проблему дефицита транспорта в России. Продукции из КНР на местном рынке много, но она не может заменить машины стоимостью до миллиона рублей. В то же время в стране раскупили почти все подержанные машины, а дилерские центры и перевозчики пользуются сложившейся ситуацией и поднимают цены так, что «глаза на лоб лезут», добавил эксперт.