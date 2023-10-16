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11:48, 16 октября 2023Экономика

В России зафиксировали рост производства седьмой месяц подряд

Деловая активность в производственном секторе России растет седьмой месяц подряд

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Рост производственной активности в России фиксируется седьмой месяц подряд. Об этом со ссылкой на данные S&P Global пишет РИА Новости.

Индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре 2023 года увеличился до 54,5. В августе этот показатель был равен 52,7. Значение индекса меньше 50 означает ухудшение ситуации и спад в экономике, более 50 — положительные тенденции и рост деловой активности.

Аналитики отмечают, что положительная динамика во многом обусловлена внутренним спросом. При этом в реальном секторе российской экономики занятость растет самыми быстрыми темпами за 23 года. Специалисты S&P Global заявили и о резком улучшении операционных условий.

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По данным Центробанка, загрузка производственных мощностей во втором квартале в России достигла 81 процента, что стало историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован в первом квартале — 80,3 процента. При этом наилучшие показатели демонстрируют предприятия добывающего (82,6 процента), обрабатывающего (75,6 процента) и строительного (77,7 процента) секторов. По словам регулятора, заводы наращивают производство «в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения».

Ранее сообщалось, что в 2022 году производительность труда в России сократилась на 3,6 процента, что стало самым резким падением с 2009 года. На такой результат повлияло снижение ВВП вместе с сокращением уровня безработицы и уходом западных компаний, отметили в Росстате. Рост производительности зафиксирован только в трех отраслях — в сельском хозяйстве, строительстве и в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром.

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