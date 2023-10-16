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14:22, 16 октября 2023Россия

В российском городе маршрутка врезалась в жилой дом

В Астрахани водитель «Газели» врезался в жилой дом и попал в больницу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Астрахани пассажирская «Газель» врезалась в жилой дом. Об этом сообщили в управлении МВД по Астраханской области, передает ТАСС.

По информации ведомства, авария произошла ночью, когда в маршрутке не было пассажиров. Пострадал водитель — его доставили в больницу с различными травмами, врачи не смогли его спасти.

Предварительно, водитель «Газели» не справился с управлением и въехал в жилой дом на улице Богдана Хмельницкого. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми. Водитель такси выехал на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус.

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    Анастасия Шейкина
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