В российском городе маршрутка врезалась в жилой дом

В Астрахани водитель «Газели» врезался в жилой дом и попал в больницу

В Астрахани пассажирская «Газель» врезалась в жилой дом. Об этом сообщили в управлении МВД по Астраханской области, передает ТАСС.

По информации ведомства, авария произошла ночью, когда в маршрутке не было пассажиров. Пострадал водитель — его доставили в больницу с различными травмами, врачи не смогли его спасти.

Предварительно, водитель «Газели» не справился с управлением и въехал в жилой дом на улице Богдана Хмельницкого. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в подмосковных Люберцах такси врезалось в маршрутку с людьми. Водитель такси выехал на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус.